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    Абаскаль: Второй тайм матча с «Сочи» — это худший отрезок «Спартака» за время моей работы

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    Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль раскритиковал игру своей команды во втором тайме выездного матча 16-го тура РПЛ с «Сочи» (1:1).

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    «Сегодня нам не обойтись без самокритики. Мы провели отличный первый тайм, но не смогли развить свое преимущество.

    Не реализовали моменты, не решили судьбу матча в свою пользу досрочно. А затем, получив контроль над мячом, "Сочи" этим воспользовался.

    На этом стадионе всем командам приходится сложно. Вот и нам сегодня тоже было очень непросто.

    "Сочи" — сильный противник. И в этом плане заработанное очко, считаю, можно занести нам в актив.

    Довольно ранняя замена Александра Соболева связана с тем, что мяч плохо доходил до нападающих. Кроме того, я учитывал, что на его игре может сказываться желтая карточка, полученная в первом тайме.

    Я согласен, что второй тайм сегодня — это худший отрезок "Спартака" за время моей работы с командой. Так бывает: когда ты отдаешь мяч сопернику, к тому же далеко не самому слабому и очень техничному, могут возникать серьезные проблемы.

    Мы должны правильно отреагировать на это. Не говорить о травмированных, не говорить о зимних трансферах. А думать о сегодняшнем дне и еще больше работать», — сказал тренер клубной пресс-службе.

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