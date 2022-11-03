Последний матч между собой: «Вест Хэм» — «Стяуа» 3:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.
Для тех, кто делает ставки:
- Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Стяуа» — «Вест Хэм». Коэффициент ставки — 2.05.
- У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:4.
- «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:4 (победит «Вест Хэм»).
Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Стяуа — Вест Хэм.
Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.
Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
Бонусы 50USDНовым игрокам
Bet365 предлагает новым игрокам бонус к матчу: добавит к вашему счету