В 23:00 03.11.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав группе B футбольной Лиги конференций.

Последний матч между собой: «Вест Хэм» — «Стяуа» 3:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Стяуа» — «Вест Хэм». Коэффициент ставки — 2.05 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:4.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:4 (победит «Вест Хэм»).

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