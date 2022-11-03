«Стяуа» сыграет на своем поле с «Вест Хэмом» в рамках 6-го тура группового этапа Лиги конференций. Матч пройдет 3 ноября, начало — в 23:00 мск. «Стяуа» — «Вест Хэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Стяуа»

«Стяуа» находится на последнем месте в турнирной таблице своей группы. Правда, шансов на подъем у румын уже нет.

Команда имеет заметные проблемы с реализацией. В пяти матчах игроки бухарестского клуба забили всего 3 мяча.

Коэффициенты матча Стяуа — Вест Хэм 1X2Новым игрокам 6.404.301.50Фрибет$40

В своем предыдущем поединке «Стяуа» проиграл. Выезд в Клуж завершился коллизией в матче с «Университатей» (2:1).

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«Стяуа» сейчас выглядит явно не лучшим образом. Румынский клуб имеет заметные трудности в организации игры.

«Вест Хэм»

Эта команда находится на 1 месте в таблице. Все пять матчей лондонцы выиграли с общим счетом 10:4.

«Вест Хэм» наверняка не будет действовать от обороны. Даже в случае кадровой ротации англичане не должны испытать сложностей.

Свой последний поединок команда провела неудачно. «Вест Хэм» на выезде минимально уступил «Манчестер Юнайтед».

«Молотобойцы» стремятся добыть максимум очков. Наверняка гости будут активны в атаке.

Прогноз и ставка

На победу «Вест Хэма» в этом матче можно поставить за 1.50, ничью букмекеры предлагают взять за 4.50, а победу «Стяуа» — за 6.50.

«Стяуа» имеет ненадежные тылы. Гости мотивированы добыть шестую победу в группе.

Проблемная оборона румын быстро даст сбой. Наши прогноз и ставка — Победа «Вест Хэма» в 1 тайме с коэффициентом 2.05.