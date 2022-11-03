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    «Молотобойцы» начнут без раскачки

    «Стяуа» — «Вест Хэм». Прогноз, ставка (к. 2.05) на футбол, Лига конференций, 3 ноября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Стяуа» — «Вест Хэм»
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    Деклан Райс
    «Стяуа» сыграет на своем поле с «Вест Хэмом» в рамках 6-го тура группового этапа Лиги конференций. Матч пройдет 3 ноября, начало — в 23:00 мск. «Стяуа» — «Вест Хэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Группа B 03 Ноября 2022 года
    Стяуа
  • Бухарест
    •  Стяуа 23:00 Вест Хэм Вест Хэм
  • Лондон
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    «Стяуа»

    «Стяуа» находится на последнем месте в турнирной таблице своей группы. Правда, шансов на подъем у румын уже нет.

    Команда имеет заметные проблемы с реализацией. В пяти матчах игроки бухарестского клуба забили всего 3 мяча.

    Коэффициенты матча Стяуа — Вест Хэм

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    В своем предыдущем поединке «Стяуа» проиграл. Выезд в Клуж завершился коллизией в матче с «Университатей» (2:1).

    Все прогнозы на Лигу конференций

    «Стяуа» сейчас выглядит явно не лучшим образом. Румынский клуб имеет заметные трудности в организации игры.

    «Вест Хэм»

    Эта команда находится на 1 месте в таблице. Все пять матчей лондонцы выиграли с общим счетом 10:4.

    «Вест Хэм» наверняка не будет действовать от обороны. Даже в случае кадровой ротации англичане не должны испытать сложностей.

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    • Свой последний поединок команда провела неудачно. «Вест Хэм» на выезде минимально уступил «Манчестер Юнайтед».

    «Молотобойцы» стремятся добыть максимум очков. Наверняка гости будут активны в атаке.

    Прогноз и ставка

    На победу «Вест Хэма» в этом матче можно поставить за 1.50, ничью букмекеры предлагают взять за 4.50, а победу «Стяуа» — за 6.50.

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    «Стяуа» имеет ненадежные тылы. Гости мотивированы добыть шестую победу в группе.

    Проблемная оборона румын быстро даст сбой. Наши прогноз и ставка — Победа «Вест Хэма» в 1 тайме с коэффициентом 2.05.

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    «Стяуа» — «Вест Хэм»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 03.11.2022. Прогнозы на футбол. «Молотобойцы» начнут без раскачки
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