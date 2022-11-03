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    Шериф — Омония. Смотреть онлайн в прямом эфире

    03.11.2022 в 20:45 начнется матч в группе E Лиги Европы Шериф — Омония

    Футбол Лига Европы Шериф Омония Календарь Лиги Европы Прогнозы на Лигу Европы
    Шериф и Омония начнут матч в 20:45 в группе E Лиги Европы, 03.11.2022.

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    Последний матч между собой: «Омония» — «Шериф» 0:3 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Шериф» — «Омония» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.50.

      • Календарь и таблица Лиги Европы

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Шериф»).

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