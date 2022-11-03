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    Сыграет ли «Шериф» в плей-офф Лиги конференций?

    «Шериф» — «Омония». Прогноз, ставка (к. 2.50) на футбол, Лига Европы, групповой этап, тур 6, квартет E, 3 ноября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Шериф» — «Омония»
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    «Шериф» идет на 3 месте в группе
    3 ноября «Шериф» на своём поле примет «Омонию». Это будет игра в рамках 6-го тура группового этапа Лиги Европы. Матч квартета E стартует в 20:45 (мск). «Шериф» — «Омония»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Группа E 03 Ноября 2022 года
    Шериф
  • Тирасполь
    •  Шериф 20:45 Омония Омония
  • Никосия
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    «Шериф»

    «Шериф» находится на третьей строчке в группе, набрав в четырех матчах три очка.

    И для клуба из Тирасполя принципиально финишировать третьим — в таком случае он попадет в плей-офф Лиги конференций.

    В первом туре «Шериф» разгромил на выезде «Омонию» (3:0), после чего дважды проиграл «МЮ» и дважды уступил «Реал Сосьедаду».

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    Поскольку в первой игре коллектив победил грядущего соперника на выезде со счетом 3:0, поэтому займет третью строчку даже в случае поражения с разницей в три гола.

    «Омония»

    «Омония» занимает последнее место в группе после пяти сыгранных матчей, в которых не набрала ни одного балла.

    Пока что главным достижением клуба остаются голы в домашнем матче с «Манчестер Юнайтед». Киприоты проиграли английскому гранду, но при этом умудрились забить два мяча.

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    • Примечательно, что в гостевом матче с «МЮ» на «Олд Траффорд» «Омония» тоже выглядела достойно, пропустив единственный гол за несколько минут до финального свистка.

    До поединка прошлого тура в чемпионате Кипра, в котором коллектив переиграл дома «Анортосис» (2:0), он проиграл шесть матчей кряду.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,91.

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    Успех гостей оценивается в 3,90, тогда как ничья — в 3,60.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,50.

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    «Шериф» — «Омония»: прогноз, ставка (2.50), статистика, коэффициенты матча 03.11.2022. Прогнозы на футбол. Сыграет ли «Шериф» в плей-офф Лиги конференций?
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