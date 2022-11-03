3 ноября «Шериф» на своём поле примет «Омонию». Это будет игра в рамках 6-го тура группового этапа Лиги Европы. Матч квартета E стартует в 20:45 (мск). «Шериф» — «Омония»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Шериф»

«Шериф» находится на третьей строчке в группе, набрав в четырех матчах три очка.

И для клуба из Тирасполя принципиально финишировать третьим — в таком случае он попадет в плей-офф Лиги конференций.

В первом туре «Шериф» разгромил на выезде «Омонию» (3:0), после чего дважды проиграл «МЮ» и дважды уступил «Реал Сосьедаду».

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Поскольку в первой игре коллектив победил грядущего соперника на выезде со счетом 3:0, поэтому займет третью строчку даже в случае поражения с разницей в три гола.

«Омония»

«Омония» занимает последнее место в группе после пяти сыгранных матчей, в которых не набрала ни одного балла.

Пока что главным достижением клуба остаются голы в домашнем матче с «Манчестер Юнайтед». Киприоты проиграли английскому гранду, но при этом умудрились забить два мяча.

Примечательно, что в гостевом матче с «МЮ» на «Олд Траффорд» «Омония» тоже выглядела достойно, пропустив единственный гол за несколько минут до финального свистка.

До поединка прошлого тура в чемпионате Кипра, в котором коллектив переиграл дома «Анортосис» (2:0), он проиграл шесть матчей кряду.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,91.

Успех гостей оценивается в 3,90, тогда как ничья — в 3,60.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,50.