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    «Монако» обыграл «Црвену Звезду» и пробился в плей-офф Лиги Европы

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    В матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы «Монако» одержал домашнюю победу над сербской «Црвеной Звездой» — 4:1.

    «Монако»
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    «Монако»

    В составе победителей хет-трик оформил Кевин Фолланд (5-я, 27-я и 87-я минуты).

    Также автоголом отметился игрок сербской команды Милан Родич (50-я).

    Гости ответили забитым голом в исполнении Гелора Канга (54-я, с пенальти).

    Футбол. Лига Европы. Группа H
    Монако — Црвена Звезда 4:1
    Голы: 1:0 Кевин Фолланд (5'), 2:0 Кевин Фолланд (27'), 3:0 Милан Родич (автогол) (50'), 3:1 Гелор Канга (пенальти) (54'), 4:1 Кевин Фолланд (87') Монако: Александр Нюбель, Аксель Дисаси, Гильермо Марипан, Бенуа Бадьяшиль, Крепин Дьятта (Вандерсон, 75'), Юссуф Фофана, Мохамед Камара (Элиот Матазо, 85'), Александр Головин (Исмаил Якобс, 85'), Каю Энрике, Кевин Фолланд (Элисс Бен-Сегир, 90'), Виссам Бен-Йеддер (Брил Эмболо, 75') Црвена Звезда: Александар Пешич, Александар Катай (Кингз Кангва, 60'), Стефан Митрович, Мирко Иванич, Гелор Канга (Ибраим Мустафа, 71'), Осман Букари (Эль-Фарду Бен Набуан, 71'), Милан Родич (Ираклий Азаров, 85'), Неманья Милунович (Славолюб Срнич, 46'), Страхиня Эракович, Марко Гобелич, Милан Борян Предупреждения: Милан Родич (23'), Александар Катай (38'), Бенуа Бадьяшиль (54'), Славолюб Срнич (62'), Гелор Канга (64')

    В другом матче группы турецкий «Трабзонспор» победил венгерский «Ференцварош» — 1:0.

    Уже на 7-й минуте единственный гол забил греческий полузащитник Анастасиос Бакасетас.

    Футбол. Лига Европы. Группа H
    Трабзонспор — Ференцварош 1:0
    Гол: 1:0 Тасос Бакасетас (7') Трабзонспор: Угурджан Чакыр, Йенс Ларсен, Марк Бартра, Витор Уго, Эрен Эврен Эльмалы, Манолис Сиопис, Марек Гамшик (Жан-Филипп Гбамин, 62'), Абдюлкадир Омюр (Наджи Унювар, 69'), Тасос Бакасетас (Энис Барди, 69'), Трезеге (Догуджан Хасполат, 85'), Юсуф Язиджи (Джанини, 62') Ференцварош: Райан Ммаэ, Токмак Нгуен (Аднан Ковачевич, 82'), Аисса Лайдуни, Кристоффер Закариассен, Анлерсон Эсити (Ксавье Мерсье, 61'), Балинт Вечей, Лоранд Паска (Damir Redzic, 90'), Матс Кнустер, Сами Ммаэ, Генри Уинго, Денеш Дибуш Предупреждения: Аисса Лайдуни (28'), Абдюлкадир Омюр (45 + 1'), Сами Ммаэ (47'), Витор Уго (51'), Марк Бартра (81'), Балинт Вечей (88')

    По итогам шести туров в квартете H первое место занял «Ференцварош» (10 очков) и пробился в плей-офф турнира. «Монако» (10) расположился на второй позиции и также прошел дальше в ЛЕ.

    Находящийся на третьей строчке «Трабзонспор» (9) теперь сыграет в плей-офф Лиги конференций.

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