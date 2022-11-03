начнут матч в 20:45 в группе G Лиги конференций, 03.11.2022.

Последний матч между собой: «Балкани» — «ЧФР Клуж» 1:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «ЧФР Клуж» — «Балкани» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.78 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «ЧФР Клуж»).

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