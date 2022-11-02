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    «Тоттенхэм» вырвал победу у «Марселя» и вышел в плей-офф ЛЧ с первого места

    «Марсель» — «Тоттенхэм»: счет матча 1:2, обзор голов

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    Лондонский «Тоттенхэм» одержал гостевую победу над «Марселем» (2:1) в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Счет в матче в добавленное к первому тайму время открыли хозяева. Провансальцы разыграли очередной угловой накоротке, Верету с правого фланга навесил на дальнюю штангу, а позабытый всеми Шансель Мбемба головой вколотил мяч в сетку.

    На 54-й минуте Перишич со штрафного исполнил подачу в центр штрафной «Марселя», а Клеман Лангле, опередив на втором этаже Ронжье, головой направил мяч в дальний угол.

    А на пятой добавленной минуте «Тоттенхэм» организовал контратаку, Пьер-Эмиль Хёйбьерг добрался до линии штрафной и мощным ударом с рикошетом от штанги поразил цель.

    Футбол. Лига чемпионов. Группа D
    Марсель — Тоттенхэм 1:2
    Голы: 1:0 Шансель Мбемба (45 + 2'), 1:1 Клеман Лангле (54'), 1:2 Пьер-Эмиль Хёйбьерг (90 + 5') Марсель: Пау Лопес, Шансель Мбемба, Эрик Бейи (Самуэль Жиго, 10'), Леонардо Балерди, Жонатан Клосс (Исса Каборе, 74'), Валентин Ронжье (Луис Суарес, 83'), Жордан Верету (Дженгиз Ундер, 74'), Нуну Тавареш, Маттео Гюэндузи, Амин Арит, Алексис Санчес Тоттенхэм: Сон Хын Мин (Ив Биссума, 29'), Гарри Кейн, Лукас Моура (Бриан Хиль, 90'), Иван Перишич, Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Родриго Бентанкур (Оливер Скипп, 84'), Райан Сесеньон (Emerson Royal, 46'), Бен Дэвис, Клеман Лангле, Эрик Дайер, Уго Льорис Предупреждения: Клеман Лангле (57'), Леонардо Балерди (76'), Пьер-Эмиль Хёйбьерг (90 + 2')

    «Тоттенхэм» с 11 очками занял первое место в группе Д и вышел в плей-офф Лиги чемпионов. «Марсель» с 6 очками остался на последней строчке и не попал в Лигу Европы.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА-2022/23 пройдет 7 ноября в Доме европейского футбола в Ньоне и начнется в полдень по центральноевропейскому времени.

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