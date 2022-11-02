«Марсель» — «Тоттенхэм»: счет матча 1:2, обзор голов

Счет в матче в добавленное к первому тайму время открыли хозяева. Провансальцы разыграли очередной угловой накоротке, Верету с правого фланга навесил на дальнюю штангу, а позабытый всеми Шансель Мбемба головой вколотил мяч в сетку.
На 54-й минуте Перишич со штрафного исполнил подачу в центр штрафной «Марселя», а Клеман Лангле, опередив на втором этаже Ронжье, головой направил мяч в дальний угол.
А на пятой добавленной минуте «Тоттенхэм» организовал контратаку, Пьер-Эмиль Хёйбьерг добрался до линии штрафной и мощным ударом с рикошетом от штанги поразил цель.
«Тоттенхэм» с 11 очками занял первое место в группе Д и вышел в плей-офф Лиги чемпионов. «Марсель» с 6 очками остался на последней строчке и не попал в Лигу Европы.
Календарь и таблица Лиги чемпионов
Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА-2022/23 пройдет 7 ноября в Доме европейского футбола в Ньоне и начнется в полдень по центральноевропейскому времени.