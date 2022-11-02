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    «Ливерпуль» вырвал победу у «Наполи»

    «Ливерпуль» — «Наполи»: счет матча 2:0, обзор гола

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    В матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Ливерпуль» одержал домашнюю победу над «Наполи» со счетом 2:0.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    На 53-й минуте Кварацхелия навесил слева в штрафную мерсисайдцев со стандарта, защита упустила Эстигора, и тот в падении головой вколотил мяч в сетку с пары метров, пробивая левее Алисона. Однако просмотр ВАР показал, что игрок был в офсайде.

    На 86-й минуте Нуньес мощно пробил низом после подачи углового, Мерет парировал этот удар где-то на границе линии ворот, но на добивании оказался Мохамед Салах, удар которого по центру голкипер накрыл уже за линией.

    На третьей добавленной минуте Вирджил Ван Дейк удвоил преимущество мерсисайдцев, сыграв на добивании головой.

    Футбол. Лига чемпионов. Группа A
    Ливерпуль — Наполи 1:0
    Гол: 1:0 Мохамед Салах (85') Ливерпуль: Алисон, Трент Александер-Арнольд (Calvin William Ramsay, 84'), Ибраима Конате, Вирджил ван Дейк, Константинос Цимикас, Джеймс Милнер (Харви Эллиотт, 48'), Фабиньо, Тьяго, Мохамед Салах, Роберто Фирмино (Фабиу Карвалью, 87'), Кёртис Джонс (Дарвин Нуньес, 73') Наполи: Хвича Кварацхелия (Элиф Элмас, 83'), Виктор Осимхен (Джованни Симеоне, 88'), Маттео Политано (Ирвин Лосано, 70'), Тангай Н'Домбеле (Джакомо Распадори, 88'), Станислав Лоботка (Пётр Зелиньски, 83'), Андре Замбо Ангисса, Матиас Оливера, Ким Мин Джэ, Лео Эстигор, Джованни Ди Лоренцо, Алекс Мерет Предупреждения: Ибраима Конате (36'), Трент Александер-Арнольд (73'), Дарвин Нуньес (90 + 4')

    По итогам группового этапа команды набрали по 15 очков, но по доп.показателем первое место в квартете А сохранили неаполитанцы.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА-2022/23 пройдет 7 ноября в Доме европейского футбола в Ньоне и начнется в полдень по центральноевропейскому времени.

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