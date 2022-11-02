«Ливерпуль» — «Наполи»: счет матча 2:0, обзор гола

На 53-й минуте Кварацхелия навесил слева в штрафную мерсисайдцев со стандарта, защита упустила Эстигора, и тот в падении головой вколотил мяч в сетку с пары метров, пробивая левее Алисона. Однако просмотр ВАР показал, что игрок был в офсайде.
На 86-й минуте Нуньес мощно пробил низом после подачи углового, Мерет парировал этот удар где-то на границе линии ворот, но на добивании оказался Мохамед Салах, удар которого по центру голкипер накрыл уже за линией.
На третьей добавленной минуте Вирджил Ван Дейк удвоил преимущество мерсисайдцев, сыграв на добивании головой.
По итогам группового этапа команды набрали по 15 очков, но по доп.показателем первое место в квартете А сохранили неаполитанцы.
Календарь и таблица Лиги чемпионов
Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА-2022/23 пройдет 7 ноября в Доме европейского футбола в Ньоне и начнется в полдень по центральноевропейскому времени.