«Виктория» — «Барселона»: счет 2:4, обзор голов

Игра закончилась со счетом 4:2. Дубль в составе «каталонцев» сделал Ферран Торрес. По голу забили Пабло Торре и Маркос Алонсо.
У хозяев дважды отличился нападающий Томаш Хоры, который во втором тайме заставил гостей понервничать и сравнял счет с 0:2.
Футбол. Лига чемпионов. Группа C
Виктория Пльзень — Барселона 2:4
Голы: 0:1 Маркос Алонсо (6'), 0:2 Ферран Торрес (44'), 1:2 Томаш Хоры (пенальти) (52'), 1:3 Ферран Торрес (54'), 2:3 Томаш Хоры (63'), 2:4 Pablo Torre Carral (75') Виктория Пльзень: Индржих Станек, Либор Голик, Лукаш Гейда, Лудек Перница, Вацлав Емелка (Милан Гавел, 58'), Modou Birame N'Diaye (Павел Буха, 58'), Лукаш Кальвах (Алеш Чермак, 79'), Эрик Йирка, Адам Влканова, Вацлав Пиларж (Adam Kronus, 88'), Томаш Хоры (Форчун Акпан Бэсси, 79') Барселона: Ансумане Фати, Ферран Торрес, Рафаэл Диас (Усман Дембеле, 77'), Pablo Torre Carral (Alvaro Sanz, 77'), Франк Кессье (Marc Casado, 67'), Гави, Жорди Альба (Алекс Бальде, 57'), Маркос Алонсо, Жерар Пике, Эктор Бельерин, Игнасио Пенья Предупреждения: Пабло Гавира (42'), Modou Birame N'Diaye (47'), Pablo Torre Carral (50')
Этот результат никак не повлиял на расклад в группе С. «Барса» с 7 баллами вышла в Лигу Европы. «Виктория» без единого очка покинула еврокубки.