начнут матч в 20:45 в группе B Лиги чемпионов, 01.11.2022.

Последний матч между собой: «Атлетико» — «Порту» 2:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Порту» — «Атлетико». Коэффициент ставки — 3.01 .

. Календарь и таблица Лиги чемпионов У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

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