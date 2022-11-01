«Порту»
«Драконы» уже обеспечили себе выход в плей-офф. Случилось это в минувшем туре, когда португальцы смели с газона «Брюгге» (0:4).
«Порту» атакует результативнее всех в группе. В 5 матчах забито уже 10 мячей в ворота соперников.
Коэффициенты матча Порту — Атлетико
Отличный сезон выдает Мехди Тареми. Иранец наколотил уже 4 мяча в Лиге чемпионов, и останавливаться на этом явно не собирается.
Все прогнозы на Лигу чемпионов
«Порту» наверняка будет активно атаковать. «Драконы» вожделеют выиграть группу, и имеют на это недурственные шансы.
«Атлетико»
Мадридцы упустили шанс продолжить свой путь в Лиге чемпионов. Теперь бы «матрасникам» свое третье место сохранить!
При этом «Атлетико» забивает немного. В 5 поединках Лиги чемпионов команда Диего Симеоне смогла забить лишь 4 мяча.
А вот свой последний поединок в Лиге чемпионов команда полностью провалила. «Атлетико» не смог одолеть «Байер» (2:2).
В этом поединке «Атлетико» наверняка будет активно атаковать. Такие мастера, как Антуан Гризманн и Альваро Мората в этом плане пригодятся.
Прогноз и ставка
На победу «Порту» в этом матче можно поставить за 2.50, ничью букмекеры предлагают взять за 3.52, а победу «Атлетико» — за 3.01.
«Порту» уже обеспечил себе выход в плей-офф. Испанцы
Под рукой у Симеоне находится прекрасный подбор игроков. Наши прогноз и ставка — Победа «Атлетико» с коэффициентом 3.01.