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    «Атлетико» одолеет «драконов»

    «Порту» — «Атлетико». Прогноз, ставка (к. 3.01) на футбол, Лига чемпионов, 1 ноября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Порту» — «Атлетико»
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    Антуан Гризманн
    «Порту» сыграет на своем поле с «Атлетико» в рамках 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 1 ноября, начало — в 20:45 мск. «Порту» — «Атлетико»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа B 01 Ноября 2022 года
    Порту
  • Порту
    •  Порту 20:45 Атлетико Атлетико
  • Мадрид
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    «Порту»

    «Драконы» уже обеспечили себе выход в плей-офф. Случилось это в минувшем туре, когда португальцы смели с газона «Брюгге» (0:4).

    «Порту» атакует результативнее всех в группе. В 5 матчах забито уже 10 мячей в ворота соперников.

    Коэффициенты матча Порту — Атлетико

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    Отличный сезон выдает Мехди Тареми. Иранец наколотил уже 4 мяча в Лиге чемпионов, и останавливаться на этом явно не собирается.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    «Порту» наверняка будет активно атаковать. «Драконы» вожделеют выиграть группу, и имеют на это недурственные шансы.

    «Атлетико»

    Мадридцы упустили шанс продолжить свой путь в Лиге чемпионов. Теперь бы «матрасникам» свое третье место сохранить!

    При этом «Атлетико» забивает немного. В 5 поединках Лиги чемпионов команда Диего Симеоне смогла забить лишь 4 мяча.

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    • А вот свой последний поединок в Лиге чемпионов команда полностью провалила. «Атлетико» не смог одолеть «Байер» (2:2).

    В этом поединке «Атлетико» наверняка будет активно атаковать. Такие мастера, как Антуан Гризманн и Альваро Мората в этом плане пригодятся.

    Прогноз и ставка

    На победу «Порту» в этом матче можно поставить за 2.50, ничью букмекеры предлагают взять за 3.52, а победу «Атлетико» — за 3.01.

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    «Порту» уже обеспечил себе выход в плей-офф. Испанцы постараются сохранить за собой третье место в группе.

    Под рукой у Симеоне находится прекрасный подбор игроков. Наши прогноз и ставка — Победа «Атлетико» с коэффициентом 3.01.

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    «Порту» — «Атлетико»: прогноз, ставка (3.01), статистика, коэффициенты матча 01.11.2022. Прогнозы на футбол. «Атлетико» одолеет «драконов»
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