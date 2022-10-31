Преждевременно говорить о вылете «Торпедо» из РПЛ, считает Бородюк

«Рано говорить об этом после 15 тура. Здесь нет большого отрыва, поэтому после первого круга рано делать выводы.
"Торпедо" будет играть с прямыми конкурентами во втором круге. После этого все встанет на свои места. Если они победят в этих играх, то все будет нормально.
Две победы — и команда спасается из зоны вылета. Сейчас у команды будут "Крылья" и "Зенит". "Торпедо" не нужно будет настраивать на матч с "Зенитом", а "Зенит" надо будет.
Причины отсутствия результата у команды? Мне сложно говорить об этом со стороны. Нужно это спрашивать у руководства клуба.
Согласен, что про адаптацию к лиге уже не может быть речи. Ребята прошли адаптацию к РПЛ, это видно по играм.
В физическом плане команда выглядит достаточно неплохо. На мой взгляд, нужны усиления нескольких позиций. Возможно, не хватает забавного нападающего», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс».
После первого круга чемпионата России-2022/23 «Торпедо» занимает последнее, 16-е место с 6 очками в 15 матчах.