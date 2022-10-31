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    Преждевременно говорить о вылете «Торпедо» из РПЛ, считает Бородюк

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    Бывший тренер «Торпедо» Александр Бородюк подвел итоги первого круга для московской команды, отметив, что не считает автозаводцев главным претендентом на вылет.

    «Торпедо»
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    «Торпедо»

    «Рано говорить об этом после 15 тура. Здесь нет большого отрыва, поэтому после первого круга рано делать выводы.

    "Торпедо" будет играть с прямыми конкурентами во втором круге. После этого все встанет на свои места. Если они победят в этих играх, то все будет нормально.

    Две победы — и команда спасается из зоны вылета. Сейчас у команды будут "Крылья" и "Зенит". "Торпедо" не нужно будет настраивать на матч с "Зенитом", а "Зенит" надо будет.

    Причины отсутствия результата у команды? Мне сложно говорить об этом со стороны. Нужно это спрашивать у руководства клуба.

    Согласен, что про адаптацию к лиге уже не может быть речи. Ребята прошли адаптацию к РПЛ, это видно по играм.

    В физическом плане команда выглядит достаточно неплохо. На мой взгляд, нужны усиления нескольких позиций. Возможно, не хватает забавного нападающего», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс».

    После первого круга чемпионата России-2022/23 «Торпедо» занимает последнее, 16-е место с 6 очками в 15 матчах.

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