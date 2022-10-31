Преждевременно говорить о вылете «Торпедо» из РПЛ, считает Бородюк

Бывший тренерподвел итоги первого круга для московской команды, отметив, что не считает автозаводцев главным претендентом на вылет.

«Рано говорить об этом после 15 тура. Здесь нет большого отрыва, поэтому после первого круга рано делать выводы.

"Торпедо" будет играть с прямыми конкурентами во втором круге. После этого все встанет на свои места. Если они победят в этих играх, то все будет нормально.

Две победы — и команда спасается из зоны вылета. Сейчас у команды будут "Крылья" и "Зенит". "Торпедо" не нужно будет настраивать на матч с "Зенитом", а "Зенит" надо будет.

Причины отсутствия результата у команды? Мне сложно говорить об этом со стороны. Нужно это спрашивать у руководства клуба.

Согласен, что про адаптацию к лиге уже не может быть речи. Ребята прошли адаптацию к РПЛ, это видно по играм.

В физическом плане команда выглядит достаточно неплохо. На мой взгляд, нужны усиления нескольких позиций. Возможно, не хватает забавного нападающего», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс».

После первого круга чемпионата России-2022/23 «Торпедо» занимает последнее, 16-е место с 6 очками в 15 матчах.