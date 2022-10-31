«Барса» намерена расстаться с Бельерином и подписать зимой правого защитника

Главный тренерхочет зимой подписать нового правого защитника и считает этот трансфер приоритетным для клуба, сообщает AS

Летом каталонцы подписали Эктора Бельерина , который перешел свободным агентом в самом конце трансферного окна, согласившись на самую низкую зарплату в команде — 400 тысяч евро в год.

Однако в течение сезона в «Барсе» увидели игровые недостатки Бельерина — особенно в больших матчах. Клуб уже принял решение не продлевать с ним контракт.

В некоторых матчах Хави выпускал на позиции правого защитника игроков центра обороны — Жюля Кунде и Рональда Араухо.

Ранее сообщалось об интересе «Барсы» к защитнику «Манчестер Юнайтед» Диогу Далоту. Его контракт с клубом истекает в конце сезона, но «МЮ» может воспользоваться опцией продления соглашения на сезон.