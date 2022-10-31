ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ак Барс»Внутренние разборки «Ак Барса», «Салават Юлаев» вклинился в гонку лидеров, а ЦСКА лупит всех подряд. Что было в КХЛ на прошлой неделе?
  • 20:40
    • Агент Погба подтвердил, что игрок пропустит ЧМ-2022 из-за травмы
  • 18:44
    • Украинская ассоциация футбола потребовала исключить РФС из ФИФА и УЕФА
  • 18:37
    • Анчелотти могут отстранить на 4 матча за критику судейства
  • 18:22
    • «Матч ТВ» эксклюзивно покажет все 64 матча ЧМ-2022 в России
  • 16:10
    • Хачанов разгромил Баеса на «Мастерсе» в Париже
    Все новости спорта

    «Барса» намерена расстаться с Бельерином и подписать зимой правого защитника

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Барселона Примера (Ла Лига) Футбол Испании Трансферы
    Главный тренер «Барселоны» Хави хочет зимой подписать нового правого защитника и считает этот трансфер приоритетным для клуба, сообщает AS.

    Эктор Бельерин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Эктор Бельерин

    Летом каталонцы подписали Эктора Бельерина , который перешел свободным агентом в самом конце трансферного окна, согласившись на самую низкую зарплату в команде — 400 тысяч евро в год.

    Однако в течение сезона в «Барсе» увидели игровые недостатки Бельерина — особенно в больших матчах. Клуб уже принял решение не продлевать с ним контракт.

    В некоторых матчах Хави выпускал на позиции правого защитника игроков центра обороны — Жюля Кунде и Рональда Араухо.

    Ранее сообщалось об интересе «Барсы» к защитнику «Манчестер Юнайтед» Диогу Далоту. Его контракт с клубом истекает в конце сезона, но «МЮ» может воспользоваться опцией продления соглашения на сезон.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сдержит ли «Верона» «Рому»?
  • «Верона» — «Рома». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
  • Остановит ли «Монца» «Болонью»?
  • «Монца» — «Болонья». Прогноз и ставки
  • 2.75
    •
  • Позволит ли «Хетафе» подняться «Эльче» со дна?
  • «Эльче» — «Хетафе». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    6.45
  • Экспресс дня 31 октября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Верона — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.75
  • Прогноз на матч Монца — Болонья
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Эльче — Хетафе
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.69
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Наполи
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Бавария — Интер
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  3.04
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч Ак Барс — ЦСКА
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Виктория Пльзень — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры