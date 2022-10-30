«Спартак» — «Торпедо»: счет матча 1:0, обзор гола

Московскийодержал домашнюю победу над столичным(1:0) в матче 15-го тура чемпионата России.

На 50-й минуте спартаковцы выиграли борьбу в центре поля и провели быструю атаку. Соболев протащил мяч по центру сделал пас к штрафной, Квинси Промес технично перебросил Довбню и добил в пустые ворота.

Футбол. Россия. Премьер-лига Спартак — Торпедо 1:0 Гол: 1:0 Квинси Промес (50') Спартак: Даниил Денисов (Леон Классен, 81'), Георгий Джикия, Михаил Игнатов (Zorin D., 70'), Даниил Хлусевич, Павел Маслов, Шамар Николсон (Антон Зиньковский, 70'), Квинси Промес, Данил Пруцев (Никита Чернов, '), Александр Селихов, Александр Соболев (Павел Мелёшин, '), Роман Зобнин Торпедо: Caimacov M. (Хожимат Эркинов, 34'), Curic M., Александр Довбня, Давид Караев, Олег Кожемякин, Le Tallec D., Равиль Нетфуллин, Roganovic B. (Proshkin E., 72'), Savic I. (Иван Енин, 61'), Игорь Смольников (Артём Самсонов, 60'), Максим Турищев (Игорь Лебеденко, 60') Предупреждения: Квинси Промес (36'), Равиль Нетфуллин (62')

Команда Гильермо Абаскаля набрала 32 очка и вернулась на второе место в турнирной таблице. Команда Андрея Талалаева остается на последнем, 16-м месте (6 очков).

Календарь и таблица РПЛ

В следующем туре «Спартак» в гостях 5 ноября сыграет против «Сочи». «Торпедо» 6 ноября на своем поле примет «Крылья Советов».