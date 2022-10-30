ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Маркус Рэшфорд«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Онлайн
  • 18:45
    • Алип в стартовом составе «Зенита» на матч с «Краснодаром»
  • 18:28
    • Гол Промеса принес «Спартаку» победу над «Торпедо»
  • 18:35
    • Медведев победил Шаповалова и выиграл турнир в Вене
  • 18:11
    • «Рубин» спасся от поражения в матче с «Балтикой»
  • 16:33
    • «Аталанта» всухую выиграла у «Эмполи»
    Все новости спорта

    Гол Промеса принес «Спартаку» победу над «Торпедо»

    «Спартак» — «Торпедо»: счет матча 1:0, обзор гола

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Торпедо Спартак
    Московский «Спартак» одержал домашнюю победу над столичным «Торпедо» (1:0) в матче 15-го тура чемпионата России.

    Фрагмент матча
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Фрагмент матча

    На 50-й минуте спартаковцы выиграли борьбу в центре поля и провели быструю атаку. Соболев протащил мяч по центру сделал пас к штрафной, Квинси Промес технично перебросил Довбню и добил в пустые ворота.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Спартак — Торпедо 1:0
    Гол: 1:0 Квинси Промес (50') Спартак: Даниил Денисов (Леон Классен, 81'), Георгий Джикия, Михаил Игнатов (Zorin D., 70'), Даниил Хлусевич, Павел Маслов, Шамар Николсон (Антон Зиньковский, 70'), Квинси Промес, Данил Пруцев (Никита Чернов, '), Александр Селихов, Александр Соболев (Павел Мелёшин, '), Роман Зобнин Торпедо: Caimacov M. (Хожимат Эркинов, 34'), Curic M., Александр Довбня, Давид Караев, Олег Кожемякин, Le Tallec D., Равиль Нетфуллин, Roganovic B. (Proshkin E., 72'), Savic I. (Иван Енин, 61'), Игорь Смольников (Артём Самсонов, 60'), Максим Турищев (Игорь Лебеденко, 60') Предупреждения: Квинси Промес (36'), Равиль Нетфуллин (62')

    Команда Гильермо Абаскаля набрала 32 очка и вернулась на второе место в турнирной таблице. Команда Андрея Талалаева остается на последнем, 16-м месте (6 очков).

    Календарь и таблица РПЛ

    В следующем туре «Спартак» в гостях 5 ноября сыграет против «Сочи». «Торпедо» 6 ноября на своем поле примет «Крылья Советов».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Зенит» снова победит?
  • «Краснодар» — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 1.99
    •
  • Манкунианцы потеряют очки
  • «Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • «Милан» снова победит
  • «Торино» — «Милан». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.44
  • Экспресс дня 30 октября
  • Сегодня в 18:30
    •  1.99
  • Прогноз на матч Краснодар — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 19:15
    •  2.10
  • Прогноз на матч Торино — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.03
  • Прогноз на матч Каролина — Вашингтон
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Верона — Рома
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Эльче — Хетафе
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Карацев — Нисиока
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Баес — Хачанов
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры