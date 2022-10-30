Лебеденко: Я устал от поражений, от недобора очков

Нападающийпрокомментировал итог матча 15-го тура РПЛ против(0:1).

«Да, наша игра стала более энергозатратной, особенно в передней линии, поэтому футболистов "хватает" на тайм.

Но глядя на команду в целом, нельзя сказать, что мы просели физически. Мы усиливались в течение матча и играли до последнего.

Как пример угловой на добавленной минуте и попытка забить Нетфуллиным. Будем работать — будем сильнее. И тогда нас "будет хватать" не на 90, а на 120 минут.

Я устал от поражений, от недобора очков. Хочу пожелать терпения нам и тем, кто переживает за нас. Выпало такое время, что дважды поменялся тренерский штаб. Мы перестраивались, допускали ошибки.

С теми, кто есть и кто будет зимой, будем выкарабкиваться. У меня есть уверенность, что мы останемся в РПЛ, так как нет большого отрыва от команд, которые идут немного выше нас.

Если говорить об усталости, то очень жаль, что первая часть сезона подходит к концу. У нас есть должок перед болельщиками , и хочется скорее реабилитироваться.

Возможно, перерыв пойдет нам на пользу, будет больше времени на подготовку», — приводит слова игрока пресс-служба клуба.