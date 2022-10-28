Примера. «Атлетико» сыграет с «Кадисом», «Барселона» в гостях у «Валенсии», «Реал» примет «Жирону»

«Мальорка» — «Эспаньол» 1:1
«Мальорка» и «Эспаньол» не выявили сильнейшего на старте 12-го тура чемпионата Испании
На старте второго тайма Ведат Мурики вывел хозяев вперед, но на 70-й минуте гости сравняли счет усилиями Хосе Карлоса Ласо.
В конце встречи представители «Мальорки» защитник Пабло Маффео и тренер Хавьер Агирре получили по красной карточке.
Футбол. Испания. Примера
Мальорка — Эспаньол 1:1
Голы: 1:0 Ведат Мурики (48'), 1:1 Jose Carlos Lazo (71') Мальорка: Предраг Райкович, Пабло Маффео, Мартин Вальент, Антонио Райльо, Copete, Коста Хауме, Дани Родригес, Иддрису Баба, Inigo Ruiz De Galarreta, Lee Kang-in, Ведат Мурики Эспаньол: Хавьер Пуадо, Хоселу, Мартин Брайтвайт, Эдуардо Экспозито, Винисиус Соуза Коста, Серхи Дардер, Бриан Оливан, Леандро Кабрера, Серджи Гомес, Оскар Хиль, Бенжамен Леком Предупреждения: Inigo Ruiz De Galarreta (45 + 1'), Giovanni Alessandro Gonzalez Apud (76'), Серхи Дардер (78'), Антонио Раильо (89'), Мартин Вальент (90 + 4') Удаления: Пабло Маффео (90'), Javier Aguirre (90 + 1')
У «Мальорки» 13 очков и 12-е место в таблице, «Эспаньол» -13-й с 11 баллами.
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