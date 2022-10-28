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    Примера. «Атлетико» сыграет с «Кадисом», «Барселона» в гостях у «Валенсии», «Реал» примет «Жирону»

    Расписание и результаты матчей 12-го тура Примеры

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    Матчи пройдут 28, 29, 30 и 31 октября.

    «Мальорка» — «Эспаньол» 1:1

    «Мальорка» и «Эспаньол» не выявили сильнейшего на старте 12-го тура чемпионата Испании

    На старте второго тайма Ведат Мурики вывел хозяев вперед, но на 70-й минуте гости сравняли счет усилиями Хосе Карлоса Ласо.

    В конце встречи представители «Мальорки» защитник Пабло Маффео и тренер Хавьер Агирре получили по красной карточке.

    Футбол. Испания. Примера
    Мальорка — Эспаньол 1:1
    Голы: 1:0 Ведат Мурики (48'), 1:1 Jose Carlos Lazo (71') Мальорка: Предраг Райкович, Пабло Маффео, Мартин Вальент, Антонио Райльо, Copete, Коста Хауме, Дани Родригес, Иддрису Баба, Inigo Ruiz De Galarreta, Lee Kang-in, Ведат Мурики Эспаньол: Хавьер Пуадо, Хоселу, Мартин Брайтвайт, Эдуардо Экспозито, Винисиус Соуза Коста, Серхи Дардер, Бриан Оливан, Леандро Кабрера, Серджи Гомес, Оскар Хиль, Бенжамен Леком Предупреждения: Inigo Ruiz De Galarreta (45 + 1'), Giovanni Alessandro Gonzalez Apud (76'), Серхи Дардер (78'), Антонио Раильо (89'), Мартин Вальент (90 + 4') Удаления: Пабло Маффео (90'), Javier Aguirre (90 + 1')

    У «Мальорки» 13 очков и 12-е место в таблице, «Эспаньол» -13-й с 11 баллами.

    «Альмерия» — «Сельта»

    29 октября, 17:15 мск

    «Севилья» — «Райо Вальекано»

    29 октября, 19:30 мск

    «Валенсия» — «Барселона»

    29 октября, 22:00 мск

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    «Осасуна» — «Вальядолид»

    30 октября, 15:00 мск

    «Реал» — «Жирона»

    30 октября, 17:15 мск

    «Атлетик» — «Вильярреал»

    30 октября, 19:30 мск

    «Реал Сосьедад» — «Бетис»

    30 октября, 22:00 мск

    «Эльче» — «Хетафе»

    31 октября, 22:00 мск

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