начнут матч в 22:00 в чемпионате Франции по футболу, 28.10.2022.

Последний матч между собой: «Ланс» — «Тулуза» 1:0 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Ланс» — «Тулуза». Коэффициент ставки — 1.76.

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