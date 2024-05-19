Ферстаппен стал победителем Гран-при Эмилии-Романьи

На Международном автодроме Энцо и Дино Феррари завершился Гран-при Эмилии-Романьи Формулы-1.

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен занял первое место. Вторым финишировал пилот «Макларен» Ландо Норрис. Третьим в гонке стал Шарль Леклер из «Феррари».

Следующий этап Формулы-1 пройдет в Монако с 24 по 26 мая.