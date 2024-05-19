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    Ферстаппен стал победителем Гран-при Эмилии-Романьи

    Прочие Формула-1 Автоспорт
    На Международном автодроме Энцо и Дино Феррари завершился Гран-при Эмилии-Романьи Формулы-1.

    Макс Ферстаппен
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    Макс Ферстаппен

    Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен занял первое место. Вторым финишировал пилот «Макларен» Ландо Норрис. Третьим в гонке стал Шарль Леклер из «Феррари».

    Следующий этап Формулы-1 пройдет в Монако с 24 по 26 мая.

    Гран-при Эмилии-Романьи. Гонка:
    • 1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 63 круга.
    • 2. Ландо Норрис («Макларен») +0.725
    • 3. Шарль Леклер («Феррари») +7.916
    • 4. Оскар Пиастри («Макларен») +14.132
    • 5. Карлос Сайнс («Феррари) +22.325
    • 6. Льюис Хэмилтон (»Мерседес«) +35.104
    • 7. Джордж Расселл (»Мерседес«) +47.154
    • 8. Серхио Перес (»Ред Булл«) +54.776
    • 9. Лэнс Стролл (»Астон Мартин«) +1:19.556
    • 10. Юки Цунода (»РБ«) +1 круг
    • 11. Нико Хюлькенберг (»Хаас«) +1 круг
    • 12. Кевин Магнуссен (»Хаас«) +1 круг
    • 13. Даниэль Риккардо (»РБ«) +1 круг
    • 14. Эстебан Окон (»Альпин«) +1 круг
    • 15. Гуаньюй Чжоу (»Заубер«) +1 круг
    • 16. Пьер Гасли (»Альпин«) +1 круг
    • 17. Логан Сарджент (»Уильямс«) +1 круг
    • 18. Валттери Боттас (»Заубер«) +1 круг
    • 19. Фернандо Алонсо (»Астон Мартин«) +1 круг
    • Александер Албон — сошёл.
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