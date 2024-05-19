Ферстаппен стал победителем Гран-при Эмилии-Романьи

Макс Ферстаппен Фото: globallookpress.com
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен занял первое место. Вторым финишировал пилот «Макларен» Ландо Норрис. Третьим в гонке стал Шарль Леклер из «Феррари».
Следующий этап Формулы-1 пройдет в Монако с 24 по 26 мая.
Гран-при Эмилии-Романьи. Гонка:
- 1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 63 круга.
- 2. Ландо Норрис («Макларен») +0.725
- 3. Шарль Леклер («Феррари») +7.916
- 4. Оскар Пиастри («Макларен») +14.132
- 5. Карлос Сайнс («Феррари) +22.325
- 6. Льюис Хэмилтон (»Мерседес«) +35.104
- 7. Джордж Расселл (»Мерседес«) +47.154
- 8. Серхио Перес (»Ред Булл«) +54.776
- 9. Лэнс Стролл (»Астон Мартин«) +1:19.556
- 10. Юки Цунода (»РБ«) +1 круг
- 11. Нико Хюлькенберг (»Хаас«) +1 круг
- 12. Кевин Магнуссен (»Хаас«) +1 круг
- 13. Даниэль Риккардо (»РБ«) +1 круг
- 14. Эстебан Окон (»Альпин«) +1 круг
- 15. Гуаньюй Чжоу (»Заубер«) +1 круг
- 16. Пьер Гасли (»Альпин«) +1 круг
- 17. Логан Сарджент (»Уильямс«) +1 круг
- 18. Валттери Боттас (»Заубер«) +1 круг
- 19. Фернандо Алонсо (»Астон Мартин«) +1 круг
- Александер Албон — сошёл.