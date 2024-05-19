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    «Ростов» одолел «Балтику»

    «Ростов» — «Балтика»: счет матча 2:1, обзор голов

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    В матче 29-го тура российской Премьер-лиги «Ростов» в родных стенах переиграл «Балтику» со счетом 2:1.

    Роналдо
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    Роналдо

    Все мячи были забиты в первом тайме. На точные удары Кирилла Щетинина и Роналдо гости ответили забитым мячом Роберта Фернандеса.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Ростов — Балтика 2:1
    Голы: 1:0 Кирилл Щетинин (33'), 2:0 Роналдо (36'), : (43'), 2:1 Роберто Фернандес (45+3') Ростов: Никита Медведев, Андрей Лангович, Умар Сако, Максим Осипенко, Илья Вахания, Данил Глебов, Кирилл Щетинин, Даниил Павлович Уткин, Роналдо, Егор Голенков, Имран Азнауров Балтика: Евгений Латышонок, Кевин Андраде, Александр Жиров, Диего Луна, Роберто Фернандес, Юрий Ковалёв, Кристиян Бистрович, Кирилл Капленко, Алекс Насименто Фернандес, Анхело Энрикес, Виталий Лисакович Предупреждения: Алекс Насименто Фернандес (3'), Роберто Фернандес (35'), Андрей Лангович (47'), Данила Козлов (57'), Дмитрий Рыбчинский (73'), Умар Сако (82'), Александр Осипов (88'), Алексей Колтаков (89')

    Календарь и таблица РПЛ

    Благодаря этой победе «Ростов» смог набрать 43 очка и поднялся на шестое место в турнирной таблице. У «Балтики» осталось 26 баллов и предпоследняя, 15-я позиция.

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