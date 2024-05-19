«Ростов» — «Балтика»: счет матча 2:1, обзор голов

Все мячи были забиты в первом тайме. На точные удары Кирилла Щетинина и Роналдо гости ответили забитым мячом Роберта Фернандеса.
Футбол. Россия. Премьер-лига
Ростов — Балтика 2:1
Голы: 1:0 Кирилл Щетинин (33'), 2:0 Роналдо (36'), : (43'), 2:1 Роберто Фернандес (45+3') Ростов: Никита Медведев, Андрей Лангович, Умар Сако, Максим Осипенко, Илья Вахания, Данил Глебов, Кирилл Щетинин, Даниил Павлович Уткин, Роналдо, Егор Голенков, Имран Азнауров Балтика: Евгений Латышонок, Кевин Андраде, Александр Жиров, Диего Луна, Роберто Фернандес, Юрий Ковалёв, Кристиян Бистрович, Кирилл Капленко, Алекс Насименто Фернандес, Анхело Энрикес, Виталий Лисакович Предупреждения: Алекс Насименто Фернандес (3'), Роберто Фернандес (35'), Андрей Лангович (47'), Данила Козлов (57'), Дмитрий Рыбчинский (73'), Умар Сако (82'), Александр Осипов (88'), Алексей Колтаков (89')
Благодаря этой победе «Ростов» смог набрать 43 очка и поднялся на шестое место в турнирной таблице. У «Балтики» осталось 26 баллов и предпоследняя, 15-я позиция.