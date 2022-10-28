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    «Ланс» продлит домашнюю серию?

    «Ланс» — «Тулуза». Ставки (к. 1.76) и прогнозы на футбол, Лига 1, 28 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Ланс» — «Тулуза»
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    Флориан Сотока
    18 октября состоится первый матч 13-го тура чемпионата Франции. Программу откроют «Ланс» и «Тулуза», которые встретятся на «Боллар-Делелис». Начало в 22:00 мск. «Ланс» — «Тулуза»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 28 Октября 2022 года
    Ланс
  • Франция. Лига 1
    •  Ланс 22:00 Тулуза Тулуза
  • Франция. Лига 1
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    «Ланс»

    В нынешнем сезоне хозяева превышают все возложенные на них ожидания. Никто не думал, что спустя несколько месяцев после старта чемпионата, команда будет занимать 2-е место.

    За 12 туров «Ланс» набрал 27 очков и отстает от ПСЖ всего на 5 пунктов. При этом если посмотреть на результативность команды, то можно увидеть, что она последняя по этому показателю в топ-6.

    Все 4 игры «Ланса» в октябре были сверхскучными. В каждой забивалось по одному голу. В последних турах хозяева обыграли «Монпелье» и «Ланс».

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    Последнее поражение «горожане» потерпели 9 октября, когда уступили на выезде «Лиллю».

    «Тулуза»

    Гости не проигрывают в турнире уже 4 тура, имея в серии 2 победы и 2 ничьи. Причем результаты у соперника «Ланса» нескучные.

    Обыграв на старте октября «Монпелье» (4:2), «Тулуза» сыграла вничью с «Лионом» (1:1) и победила «Анже» (3:2).

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    • В прошлом туре «Тулуза» упустила победу над «Страсбургом», матч с которым закончился вничью 2:2. В концовке встречи был удален защитник Расмус Николайсен.

    Гости из одноименного города не смогли выиграть на выезде в последних 4 турах, уступив в трех из них.

    Прогноз и ставка

    «Ланс» в нынешней форме почти непобедим. У него только одно поражение при 8 победах за 12 туров. Также хозяева мало пропускают и пока насобирали всего 8 голов.

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    Букмекеры оценивают «Ланс» в качестве фаворита. Котировки составляют 1.59 и 5.40 соответственно.

    Выбор очевиден, так как первые являются лучшей домашней командой лиги прямо сейчас. У них 3 сухих матча дома подряд. Ставить надо на победу «Ланса», добавив тотал. Так как «Тулуза» любит результативные матчи, рекомендуется взять П1 + ТБ 1.5 за 1.76. В этом случае результативность будет умеренная.

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    «Ланс» — «Тулуза»: прогноз, ставка (1.76), статистика, коэффициенты матча 28.10.2022. Прогнозы на футбол. «Ланс» продлит домашнюю серию?
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