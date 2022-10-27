начнут матч в 19:45 в группе C Лиги конференций, 27.10.2022.

Последний матч между собой: «Хапоэль Б-Ш» — «Вильярреал» 1:2 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Вильярреал» — «Хапоэль Б-Ш» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.82.

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