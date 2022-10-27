В четверг, 27 сентября «Вильярреал» дома сыграет против «Хапоэля». Матч 5-го тура в группе С Лиги конференций начнётся в 19:45 (мск). «Вильярреал» — «Хапоэль» Беэр-Шева: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вильярреал»

«Вильярреал» вышел в 1/8 финала Лиги конференций с 1-го места квартета С. Досрочно — за 2 тура до финиша основной сетки турнира.

У «жёлтой субмарины» — 4 победы в 4 матчах. У испанского коллектива — 100% результат — 12 очков и 7 баллов преимущества над польским «Лехом».

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«Вильярреал» нанёс поражение «Леху» (4:3), «Хапоэлю» (2:1) и «Аустрии» (5:0 и 1:0). В испанской Ла Лиге команда провела матч 11-го тура.

В воскресенье, 23 октября «Вильярреал» переиграл «Альмерию» (2:1). В турнирной таблице «субмарина» находится на 7 строчке, в активе команды 18 баллов.

«Хапоэль»

«Хапоэль» Беэр-Шева занимает 3 место в группе С. Победа над испанцами может обострить борьбу за путевку в 1/16 финала Лиги конференций.

В активе израильского клуба 3 очка. В ходе основной сетки футболисты из Беэр-Шевы разошлись миром с «Аустрией» (0:0), «Лехом» (0:0 и 1:1).

Единственное поражение «Хапоэль» потерпел в домашнем поединке с «Вильярреалом» (1:2).

В израильском чемпионате команда из Беэр-Шевы разгромил на выезде «Хапоэль» из Иерусалима (4:1). После этой победы, коллектив расположился на 3-м месте. От лидера лиги — «Маккаби» из Хайфа отставание составляет 4 пункта.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом «Вильярреал», коэффициент на победу которых равен 1.44. Успех «Хапоэля» оценивается в 7.00, тогда как ничья — в 4.64.

Прогноз — «Вильярреал» может подойти к этому поединку, потеряв мотивацию. У испанцев — 1 место и путевка в 1/8 финала в кармане. А вот «Хапоэль» может дать бой и как минимум сыграть вничью с именитым соперником.

Cтавка — «Хапоэль» не проиграет с коэффициентом 2.82.