«Юнион» победил «Мальме» и вышел в плей-офф ЛЕ, «Унион» взял верх над «Брагой»

Счет на 10-й минуте открыли мальтийский хавбек Тедди Теума, которому ассистировал ивуарийский полузащитник Лазар Амани.
А на 42-й минуте ужа африканский хавбек с передачи Теума удвоил преимущество «Юниона».
В другом матче группы Д берлинский «Унион» одержал домашнюю победу над португальской «Брагой» -1:0.
На 68-й минуте в ворота гостей был назначен пенальти, который реализовал защитник Робин Кнохе.
Календарь и таблица Лиги Европы
После 5 туров в группе Д бельгийский «Юнион» с 13 очками вышел в плей-офф турнира. За вторую путевку поборются берлинский «Унион» (9) и «Брага» (7). «Мальме» (0) уже ни на что не претендует.