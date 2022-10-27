ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Барселона» второй год подряд сыграет в плей-офф Лиги ЕвропыНа грани катастрофы. «Барса» второй год подряд свалилась в Лигу Европы
  • 21:45
    • ПСВ победил «Арсенал» и пробился в плей-офф Лиги Европы
    Все новости спорта

    «Юнион» победил «Мальме» и вышел в плей-офф ЛЕ, «Унион» взял верх над «Брагой»

    Футбол Календарь Лиги Европы Прогнозы на Лигу Европы Лига Европы Футбол Германии Унион Берлин Португалия Брага Мальмё Юнион
    Шведский «Мальме» потерпел домашнее поражение от бельгийского «Юниона» (0:2) в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы.

    «Юнион»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Юнион»

    Счет на 10-й минуте открыли мальтийский хавбек Тедди Теума, которому ассистировал ивуарийский полузащитник Лазар Амани.

    А на 42-й минуте ужа африканский хавбек с передачи Теума удвоил преимущество «Юниона».

    В другом матче группы Д берлинский «Унион» одержал домашнюю победу над португальской «Брагой» -1:0.

    На 68-й минуте в ворота гостей был назначен пенальти, который реализовал защитник Робин Кнохе.

    Календарь и таблица Лиги Европы

    После 5 туров в группе Д бельгийский «Юнион» с 13 очками вышел в плей-офф турнира. За вторую путевку поборются берлинский «Унион» (9) и «Брага» (7). «Мальме» (0) уже ни на что не претендует.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Головин огорчит Черчесова
  • «Ференцварош» — «Монако». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Сможет ли «МЮ» разгромить «Шериф»?
  • «Манчестер Юнайтед» — «Шериф». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • «Рома» не заметит финнов
  • ХИК — «Рома». Прогноз и ставки
  • 2.04
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.74
  • Экспресс дня 27 октября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Ференцварош — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Шериф
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч ХИК — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Каролина — Айлендерс
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Црвена Звезда — Трабзонспор
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Динамо Москва — СКА
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Вердер — Герта
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •  1.47
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Силькеборг
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры