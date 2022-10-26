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    «Милан» разгромил загребское «Динамо» и вышел на 2-е место в группе E

    «Динамо» — «Милан»: счет 0:4, обзор голов

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    «Милан» Стефано Пиоли на выезде разгромил загребское «Динамо». Матч 5-го тура группы E Лиги чемпионов закончился со счетом 4:0.

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    По голу в составе «россонери» забили Маттео Габбия, Рафаэл Леау, Оливье Жиру и Роберт Любичич.

    Футбол. Лига чемпионов. Группа E
    Динамо З — Милан 0:4
    Голы: 0:1 Маттео Габбиа (39'), 0:2 Рафаэл Леау (49'), 0:3 Оливье Жиру (пенальти) (59'), 0:4 Роберт Любичич (автогол) (69') Динамо З: Доминик Ливакович, Стефан Ристовски (Дарио Шпикич, 58'), Йосип Шутало, Дино Перич, Садех Мохаррами, Лука Иванушец, Йосип Мишич (Марко Булат, 75'), Ариян Адеми (Мартин Батурина, 57'), Роберт Любичич, Бруно Петкович (Ральф Ферман, 57'), Мислав Оршич (Петар Бочкай, 75') Милан: Оливье Жиру (Дивок Ориги, 81'), Рафаэл Леау (Жуниор Мессьяс, 70'), Шарль Де Кетеларе (Раде Крунич, 52'), Анте Ребич, Исмаэль Беннасер (Томмазо Побега, 70'), Сандро Тонали, Тео Эрнандес (Фоде Балло-Туре, 70'), Симон Кьер, Маттео Габбиа, Пьер Калюлю, Чиприан Тэтэрушану Предупреждения: Ариян Адеми (43'), Шарль Де Кетеларе (46'), Роберт Любичич (58')

    После этой победы «Милан» набрал 7 очков и поднялся на 2-е место, обогнав «Зальцбург». «Динамо» по-прежнему последнее. У него 4 очка.

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