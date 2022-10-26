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    Гальтье назвал цель «ПСЖ» на групповой этап ЛЧ

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    Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье прокомментировал разгромную победу над «Маккаби» (7:2) в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

    Кристоф Гальтье
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    Кристоф Гальтье

    «Мы прошли квалификацию, это очень хорошо, это самое главное. Соревнование еще не закончено, мы должны занять первое место в группе.

    Цель "ПСЖ" — финишировать первыми. Мы по-прежнему сосредоточены на этом. Я сожалею о двух пропущенных мячах, но в целом команда играла фантастически.

    Мы играли в живой, внимательный футбол с большим количеством технических взаимодействий и взаимосвязей между линиями. Я доволен», — цитирует Гальтье RMC Sport.

    «ПСЖ» вышел в плей-офф Лиги чемпионов, набрав 11 очков. Французский клуб возглавляет таблицу, обогнав «Бенфику» по разнице забитых и пропущенных мячей.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    В заключительном туре 2 ноября «ПСЖ» сыграет в гостях с «Ювентусом», а «Бенфика» примет на своем поле «Маккаби».

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