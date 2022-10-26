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    ЦСКА отказался продавать Дивеева в «Салернитану»

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    Защитник ЦСКА Игорь Дивеев мог продолжить карьеру в чемпионате Италии, но московский клуб отказался продавать игрока.

    Игорь Дивеев
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    Игорь Дивеев

    Как сообщает Sport24, в летнее трансферное окно «Салернитана» направила запрос в ЦСКА на предмет перехода Дивеева, но получила отказ.

    «Московский клуб не захотел договариваться о трансфере, потому что счел Дивеева слишком важным игроком для команды», — добавил источник, близкий к итальянскому клубу.

    В текущем сезоне Дивеев провел в чемпионате России 10 матчей, в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу. В сентябре 23-летний футболист получил серьезную травму, из-за которой больше не сможет сыграть в этом году.

    Напомним, ранее сообщалось, что «Венеция» хочет приобрести форварда ЦСКА Федора Чалова и нападающего «Адана Демирспор» Артема Дзюбу.

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