ЦСКА отказался продавать Дивеева в «Салернитану»

Защитник ЦСКАмог продолжить карьеру в чемпионате Италии, но московский клуб отказался продавать игрока.

Как сообщает Sport24, в летнее трансферное окно «Салернитана» направила запрос в ЦСКА на предмет перехода Дивеева, но получила отказ.

«Московский клуб не захотел договариваться о трансфере, потому что счел Дивеева слишком важным игроком для команды», — добавил источник, близкий к итальянскому клубу.

В текущем сезоне Дивеев провел в чемпионате России 10 матчей, в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу. В сентябре 23-летний футболист получил серьезную травму, из-за которой больше не сможет сыграть в этом году.

Напомним, ранее сообщалось, что «Венеция» хочет приобрести форварда ЦСКА Федора Чалова и нападающего «Адана Демирспор» Артема Дзюбу.