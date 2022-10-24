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    Сергеев попал в стартовый состав «Зенита» на матч с «Сочи»

    «Зенит» — «Сочи»: прогноз, составы, коэффициенты

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    Петербургский «Зенит» и «Сочи» огласили стартовые составы на заключительный матч 14-го тура чемпионата России по футболу.

    Иван Сергеев
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    Иван Сергеев

    «Зенит»: Кержаков, Караваев, Дуглас Сантос, Ловрен, Родригао, Кузяев, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Малком, Сергеев.

    Запасные: Бязров, Иван, Чистяков, Круговой, Адамов, Алип, Ерохин, Сутормин, Бакаев, Мостовой, Мантуан.

    «Сочи»: Джанаев, Юрганов, Маргасов, Макарчук, Мещанинов, Дркушич, Юсупов, Цаллагов, Нобоа, Жоаозиньо, Джорджевич.

    Запасные: Заболотный, Миладинович, Сиссако, Кравцов, Шипунов, Ушатов, Батырев, Сарвели.

    Календарь и таблица РПЛ

    Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Зениту». Коэффициент на его победу — 1.33, на успех «Сочи» — 10.00, на ничью — 6.31. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

    Следить за ходом матча можно тут.

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