«Зенит» — «Сочи»: прогноз, составы, коэффициенты

Петербургскийогласили стартовые составы на заключительный матч 14-го тура чемпионата России по футболу.

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Дуглас Сантос, Ловрен, Родригао, Кузяев, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Малком, Сергеев.

Запасные: Бязров, Иван, Чистяков, Круговой, Адамов, Алип, Ерохин, Сутормин, Бакаев, Мостовой, Мантуан.

«Сочи»: Джанаев, Юрганов, Маргасов, Макарчук, Мещанинов, Дркушич, Юсупов, Цаллагов, Нобоа, Жоаозиньо, Джорджевич.

Запасные: Заболотный, Миладинович, Сиссако, Кравцов, Шипунов, Ушатов, Батырев, Сарвели.

Календарь и таблица РПЛ

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Зениту». Коэффициент на его победу — 1.33, на успех «Сочи» — 10.00, на ничью — 6.31. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

Следить за ходом матча можно тут.