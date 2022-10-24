В понедельник, 24 октября, питерский «Зенит» примет «Сочи» в рамках 14-го тура чемпионата России по футболу. Матч на «Газпром Арене» начнется в 20:00 (мск). «Зенит» — «Сочи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Зенит»

Перед международным перерывом сине-бело-голубые на выезде в Москве взяли верх над столичным «Динамо» (2:0), а вернулись крупным кубковым поражением от «Спартака» (0:3).

Затем в чемпионата России «Зенит» на своем поле одержал победу над «Ростовом» (3:1), а на выезде не справился с воронежским «Факелом» (1:1).

Коэффициенты матча Зенит — Сочи 1X2Новым игрокам 1.305.909.00Фрибет$40

В последних матчах подопечные Сергея Семака разгромили «Пари НН» (3:0) в выездном матче РПЛ и дома победили «Крылья Советов» (2:1) в матче Кубка России.

Прогнозы на чемпионат России по футболу

С 33 очками «Зенит» возглавляет таблицу РПЛ. Разница мячей 36-5, Малком забил 9 голов, еще 6 у Вендела и 5 у Мостового.

«Сочи»

После кубкового поражения от ЦСКА (1:2) в Москве, южане на выезде уступил «Оренбургу» (1:4), получив два пенальти в свои ворота.

Затем, в матчах чемпионата России «Сочи» дома разгромил «Локомотив» (4:0) и на выезде проиграл «Крыльям Советов» (0:2).

В последнем матче «Барсы» в рамках Кубка России уступили на своем поле екатеринбургскому «Уралу» со счетом 2:3.

Календарь и таблица РПЛ

С 20 очками после 13 туров сочинский клуб идет на 7-м месте в турнирной таблице РПЛ. Разница мячей 22-22, Кристиан Нобоа забил 8 голов.

Прогноз и ставка

На победу «Зенита» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.31, на ничью в основное время — 6.00, а на победу «Сочи» — 8.80.

В прошлом сезоне «Сочи» дома сыграл вничью 0:0, а на выезде победил со счетом 2:1. До этого четыре матча подряд выигрывал «Зенит» (2:0, 2:1, 3:1, 2:1)..

Прогноз: «Зенит» не проиграет верховой матч .