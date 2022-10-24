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    Все новости спорта

    Продлит ли «Зенит» серию поражений сочинцев?

    «Зенит» — «Сочи». Ставка (к. 1.80) и прогноз на футбол, РПЛ, 24 октября 2022

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    Прогноз и ставки на «Зенит» — «Сочи»
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    «Зенит»
    В понедельник, 24 октября, питерский «Зенит» примет «Сочи» в рамках 14-го тура чемпионата России по футболу. Матч на «Газпром Арене» начнется в 20:00 (мск). «Зенит» — «Сочи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 24 Октября 2022 года
    Зенит
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    «Зенит»

    Перед международным перерывом сине-бело-голубые на выезде в Москве взяли верх над столичным «Динамо» (2:0), а вернулись крупным кубковым поражением от «Спартака» (0:3).

    Затем в чемпионата России «Зенит» на своем поле одержал победу над «Ростовом» (3:1), а на выезде не справился с воронежским «Факелом» (1:1).

    Коэффициенты матча Зенит — Сочи

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    В последних матчах подопечные Сергея Семака разгромили «Пари НН» (3:0) в выездном матче РПЛ и дома победили «Крылья Советов» (2:1) в матче Кубка России.

    Прогнозы на чемпионат России по футболу

    С 33 очками «Зенит» возглавляет таблицу РПЛ. Разница мячей 36-5, Малком забил 9 голов, еще 6 у Вендела и 5 у Мостового.

    «Сочи»

    После кубкового поражения от ЦСКА (1:2) в Москве, южане на выезде уступил «Оренбургу» (1:4), получив два пенальти в свои ворота.

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    • Затем, в матчах чемпионата России «Сочи» дома разгромил «Локомотив» (4:0) и на выезде проиграл «Крыльям Советов» (0:2).

    В последнем матче «Барсы» в рамках Кубка России уступили на своем поле екатеринбургскому «Уралу» со счетом 2:3.

    Календарь и таблица РПЛ

    С 20 очками после 13 туров сочинский клуб идет на 7-м месте в турнирной таблице РПЛ. Разница мячей 22-22, Кристиан Нобоа забил 8 голов.

    Прогноз и ставка

    На победу «Зенита» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.31, на ничью в основное время — 6.00, а на победу «Сочи» — 8.80.

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    В прошлом сезоне «Сочи» дома сыграл вничью 0:0, а на выезде победил со счетом 2:1. До этого четыре матча подряд выигрывал «Зенит» (2:0, 2:1, 3:1, 2:1)..

    Прогноз: «Зенит» не проиграет верховой матч.

    Интересны варианты ставок «Обе забьют» за 1.76 и ТБ 2,5 за 1.42.

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    «Зенит» — «Сочи»: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 24.10.2022. Прогнозы на футбол. Продлит ли «Зенит» серию поражений сочинцев?
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