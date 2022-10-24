Теллес: Нас ждет трудный матч. У «Копенгагена» немало классных игроков

Защитниквысказал мнение о предстоящем матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с

Во 2-м туре команды сыграли по нулям. У команд по 2 очка после четырех туров.

«Нас ждет трудный матч. У "Копенгагена" немало классных игроков.

Мы должны быть готовы ко всем трудностям, которые могут возникнуть в этом матче, но мы играем дома и сделаем все для победы.

Никто не хочет оказаться в такой ситуации. Мы должны сделать все, чтобы изменить ситуацию к лучшему», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.

Матч пройдет 25 октября в Севилье и начнется в 19:45 (мск). С прогнозом на матч можно ознакомиться по ссылке.