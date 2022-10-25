Во вторник, 25 октября, в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов испанская «Севилья» на своем поле примет датский «Копенгаген». Начало — в 19:45 по мск. «Севилья» — «Копенгаген»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Севилья»

После четырех проведенных туров данной групповой стадии ЛЧ «Севилья» с двумя очками идет третьей. От второй позиции она отстает на пять баллов, а четвертую опережает лишь по разнице мячей.

Начали «нервионцы» эту компанию с домашнего крупного фиаско от «Ман Сити» со счетом 0:4, затем они провели поединок с предстоящим противником на его поле и сыграли вничью 0:0.

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После этого испанский клуб провел два матча против дортмундской «Боруссии». В первом случае он в родных стенах уступил со счетом 1:4, а в гостях смог добыть один балл — 1:1.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

В преддверии данного поединка «Севилья» проиграла мадридскому «Реалу» 1:3 на его поле в рамках чемпионата Испании, где она находится в нижней части турнирной таблицы, опережая зону вылета лишь на два очка.

«Копенгаген»

«Копенгаген» имеет на счету те же два пункта, но замыкает турнирную таблицу данного квартета из-за худших дополнительных показателей.

Стартовал датский коллектив в этом розыгрыше с квалификации, которую благополучно преодолел. В первом же туре основной сетки он был разгромлен в Дортмунде «Боруссией» со счетом 0:3.

В последующих матчах «львы» крупно проиграли в гостях «Ман Сити» 0:5, а также на своем поле с одинаковым счетом по 0:0 расписали мировые с «Севильей» и чемпионом Англии.

Накануне данного поединка «львы» дома сыграли вничью 1:1 с «Мидтьюлланном» в рамках чемпионата Дании, где они выступают не лучшим образом и находятся лишь в середине турнирной таблицы.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Севилья» предлагают — 1.58.

На викторию «Копенгагена» дают — 6.55, ничья оценена — в 4.32.

Если на своем поле датчане еще могут показать неплохой уровень игры, то в гостях они очень слабы. Вот и на этот раз ждем поражения «Копенгагена», даже несмотря на то, что «Севилья» в этом сезоне совсем не блещет.