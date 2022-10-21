Кечинов: Абаскаль идеально подходит «Спартаку»

Бывший полузащитник «Спартака»поделился мнением о главном тренере красно-белых

«Сейчас я вижу тренерскую мысль. Рисунок поменялся. Понятно, за счет чего "Спартак" хочет добиваться результата. Если раньше команда больше уповала на исполнительское мастерство отдельных игроков, то сейчас от любого в линии атаки исходит агрессия. По игровым звеньям, блокам заметно, что это наигрывается на тренировках. Чувствуется рука тренера, кто бы что ни говорил.

Изначально приглашение Абаскаля вызывало скепсис не только у меня — у всех. Лишь время и результат показывают правильность или ошибочность выбора. На данный момент этот тренер подходит "Спартаку" практически идеально. По крайней мере, у меня вопросов к нему не возникает.

Я вижу, что команда идет с Абаскалем в нужном направлении. Нет ни ступора, ни регресса — есть движение вперед. Это главное в спорте», — приводит слова Кечинова «Чемпионат».

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ после 13-ти туров.