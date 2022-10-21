В «Пари НН» высказались о возможном уходе Галактионова в «Локомотив»

Спортивный директор «Пари НН»прокомментировал информацию о том, что главный тренер командыможет возглавить

«По поводу Михаила Галактионова у меня нет комментариев. К матчу с "Краснодаром" команду готовит именно он. Михаил на контракте, он работает.

Остальную пустоту комментировать не хочу. Люди берут с неба кандидатов, говорят, что Галактионов уходит. Как на самом деле? Я не комментирую. Как уйдет — узнает», — приводит слова Кудряшова Sport24.

Ранее сообщалось, что в шорт-листе «Пари НН» находятся бывший тренер «Химок» Сергей Юран, экс-тренер «Зенита-2» Владислав Радимов и Олег Василенко, тренировавший «Факел».

«Локомотив» уволил Йозефа Циннбауэра 8 октября. Сейчас обязанности главного тренера исполняет Андрей Федоров.