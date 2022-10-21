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    Юран отреагировал на слухи о том, что он может возглавить «Пари НН»

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    Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран прокомментировал информацию о том, что он может заменить Михаила Галактионова в «Пари НН».

    Сергей Юран
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    Сергей Юран

    Ранее сообщалось, что Галактионов может покинуть «Пари НН» и занять пост главного тренера «Локомотива».

    «Во‑первых, впервые от вас это услышал, там Галактионов еще работает, а во‑вторых, куда он собрался? В "Локомотив" или в "Зенит"? Не знаю.

    Везде в клубах сейчас работают тренеры, кроме "Локомотива". Некорректно говорить сейчас о чем‑то», — приводит слова Юрана «Спорт день за днем».

    Напомним, Юран был уволен из «Химок» в начале августа. После этого подмосковный клуб не выиграл ни одного матча.

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