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    Поттер: «Челси» с трудом заработал очко в матче с «Брентфордом»

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    Главный тренер «Челси» Грэм Поттер подвел итоги ничейного матча с «Брентфордом» (0:0) в матче 12-го тур АПЛ.

    Грэм Поттер
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    Грэм Поттер

    «Мы всегда расстраиваемся, когда не побеждаем. По тому, как складывалась игра, ничья — справедливый результат, у них были моменты, а мы поддавили в концовке.

    Это была тяжелая игра против команды, которая и сделала ее такой. Мы давили, давили и выкладывались на полную. Нам нелегко играть в таком графике, но мы старались, и я горжусь командой, это было с трудом заработанное очко.

    Отдыхать некогда, нужно продолжать двигаться дальше. У нас было два выездных матча подряд — с "Астон Виллой" и "Брентфордом" — мы взяли в них четыре очка, это неплохо, но мы хотели победить в обоих», — приводит слова Поттера BBC Sport.

    Календарь и таблица АПЛ

    «Челси» с 20 очками остался на 4-м месте в турнирной таблице АПЛ. У «Брентфорда» теперь 14 пунктов и 9-е место.

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