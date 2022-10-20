Поттер: «Челси» с трудом заработал очко в матче с «Брентфордом»

Главный тренер «Челси»подвел итоги ничейного матча с «Брентфордом» (0:0) в матче 12-го тур АПЛ.

«Мы всегда расстраиваемся, когда не побеждаем. По тому, как складывалась игра, ничья — справедливый результат, у них были моменты, а мы поддавили в концовке.

Это была тяжелая игра против команды, которая и сделала ее такой. Мы давили, давили и выкладывались на полную. Нам нелегко играть в таком графике, но мы старались, и я горжусь командой, это было с трудом заработанное очко.

Отдыхать некогда, нужно продолжать двигаться дальше. У нас было два выездных матча подряд — с "Астон Виллой" и "Брентфордом" — мы взяли в них четыре очка, это неплохо, но мы хотели победить в обоих», — приводит слова Поттера BBC Sport.

Календарь и таблица АПЛ

«Челси» с 20 очками остался на 4-м месте в турнирной таблице АПЛ. У «Брентфорда» теперь 14 пунктов и 9-е место.