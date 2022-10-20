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    СМИ: Ла Лига и Сегунда могут быть приостановлены с 28 октября из-за бойкота клубов

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    Чемпионат Испании по футболу может быть приостановлен из-за споров о новом законе о спорте, сообщает COPE.

    Клубы снова выступают против Суперлиги
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    Клубы снова выступают против Суперлиги

    По данным издания, президент Ла Лиги Хавьер Тебас назначил внеочередное собрание клубов Ла Лиги и Сегунды на 27 октября, чтобы рассмотреть возможность остановки соревнований начиная с 28 октября.

    Причиной стало недовольство испанских клубов новым законом о спорте в Испании, который допускает что испанские команды могут одновременно участвовать в национальных турнирах и Суперлиге Европы.

    В Ла Лиге опасаются, что из-за этого под угрозой окажется соглашение с инвестиционным фондом CVC, по которому испанские команды должны получить около 2 млрд евро.

    По данным El Mundo, против нынешней вариации закона выступают 39 из 42 команд двух высших дивизионов Испании, кроме «Реала», «Барселоны» и «Атлетика». Клубы готовы устроить бойкот национальных соревнований.

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