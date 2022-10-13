Последний матч между собой: «Лех Познань» — «Хапоэль Б-Ш» 0:0 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.
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- Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Хапоэль Б-Ш» — «Лех Познань». Коэффициент ставки — 2.75.
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