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    Голкипер «Торпедо» получил повестку в военкомат

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    Голкипер «Торпедо» Александр Довбня получил повестку в военкомат. Об этом сообщил президент столичного клуба Илья Геркус.

    Александр Довбня
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    Александр Довбня

    «Довбня получил повестку, сходил в военкомат, где уточнили его данные. Он получил отсрочку, все нормально», — сказал Геркус, слова которого приводит «Чемпионат».

    По данным СМИ, помимо Довбни, повестку в военкомат получил еще один игрок РПЛ. О ком именно идет речь, не уточняется.

    21 сентября президент Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в России. Он сообщил, что «призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт».

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