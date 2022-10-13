Голкипер «Торпедо» получил повестку в военкомат

Александр Довбня Фото: globallookpress.com
«Довбня получил повестку, сходил в военкомат, где уточнили его данные. Он получил отсрочку, все нормально», — сказал Геркус, слова которого приводит «Чемпионат».
По данным СМИ, помимо Довбни, повестку в военкомат получил еще один игрок РПЛ. О ком именно идет речь, не уточняется.
21 сентября президент Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в России. Он сообщил, что «призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт».