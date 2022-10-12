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    Ледяхов: После матча с Киргизией на россиян не обратит внимание даже вторая лига Испании

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    Бывший футболист «Спартака» Игорь Ледяхов рассказал, почему в чемпионате Испании не осталось российских футболистов.

    Игорь Ледяхов
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    Игорь Ледяхов

    «Наши футболисты не пользуются спросом за границей, вот и всё. У нас очень мало качественных русских игроков. Те же "сборники" в своих клубах выглядят неплохо, а собираются в национальной команде — и что?

    Последний матч с Киргизией показал уровень наших футболистов. Кого из них после такого матча вы бы порекомендовали в испанский чемпионат? Хоть один есть такой? Я ни одного не увидел.

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    • Игра за сборную — это сама по себе главная мотивация. Человека вызывают играть за страну — он уже должен быть мотивирован! Рассуждать о мотивации профессионала — это глупость полнейшая. А после таких игр даже вторая лига Испании на них не обратит внимание», — приводит слова Ледяхова «Чемпионат».

    Ледяхов выступал в Испании за хихонский «Спортинг» и «Эйбар».

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