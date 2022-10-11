Орлов: Посмотрите, какой Соболев наглый. Рвет и мечет

Известный комментатор Геннадий Орлов считает, что нападающему «Зенита»надо брать пример с форварда «Спартака»

«Про Кассьерру я уже не раз говорил. Он по-прежнему делает не то. Получает мяч и торопится отдать его партнеру. Ну возьми ты игру на себя, продави защитника! Ты же так играл в "Сочи".

А в "Зените" нет у него вдохновения. Какой-то потерянный. Пока это большая проблема для колумбийца — не может понять бразильцев.

Считаю, ему надо чаще брать игру на себя. Вы посмотрите, какой наглый Соболев. Рвет и мечет. Напористый. Хороший пример для Кассьерры. Форвард должен быть наглым!», — приводит слова Орлова «Спорт-Экспресс».

Соболев провел в текущем чемпионате России 11 матчей, в которых забил шесть мячей и сделал четыре результативные передачи. Кассьера в 12-ти турах текущего чемпионата России отметился тремя ассистами.