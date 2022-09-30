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    Орлов: Видно, что Абаскаль обучаем. «Спартак» заслуживает похвалы

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    Известный комментатор Геннадий Орлов похвалил главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля после победы над «Зенитом» (3:0) в матче Кубка России.

    Гильермо Абаскаль
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    Гильермо Абаскаль

    «Чем меня удивил "Спартак"? Команда явно прибавила. Вы же помните, с каким преимуществом "Зенит" играл против красно-белых в чемпионате?

    А сегодня у команды Семака почти не было ударов в створ. Как же так? Вышел Кассьерра, столько свободных зон уже образовалось. Ну беги ты во фланг, открывайся. А он даже не попытался этого сделать. Все время обыгрывался с ближним и выпадал. Бакаеву тоже еще надо приложить немало усилий, чтобы пробиться в основу.

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    • "Спартак" двигается поступательно. Видно, что Абаскаль обучаем. Он показал, что делает правильные выводы, проводит работу над ошибками. Красно-белые заслуживают, конечно, похвалы.

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    Бросил ли "Спартак" сегодня "Зениту" перчатку, в том числе и в гонке за чемпионство? Подождите, а почему только "Спартак"? Есть же еще ЦСКА, "Ростов". Не спешите делать глобальные выводы. Да, сегодня красно-белые сыграли качественно. Но это Кубок. А что будет в чемпионате? Не торопитесь. Но перспективы у подопечных Абаскаля видны», — приводит слова Орлова «Спорт-Экспресс».

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