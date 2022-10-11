Малком: Цель «Зенита» — разместить вторую чемпионскую звезду на эмблеме в конце сезона

Бразильский полузащитник «Зенита»рассказал о главной цели питерской команды в этом сезоне.

«Мне кажется, мы с каждым днем и каждым советом главного тренера как команда становимся все сильнее.

И ведь это фантастика, что за 12 матчей мы не проиграли ни одного и пропустили при этом всего 5 мячей. Это очень немного, это показатель того, что "Зенит" хорошо работает и в защите, и в атаке. Забили ведь тоже немало (33 мяча — прим.).

Нам надо продолжать в том же духе. Тем более у всех есть совершенно понятная цель — в конце сезона разместить на клубной эмблеме вторую чемпионскую звезду.

Календарь и таблица РПЛ

Считаю, у нас все для этого есть. Каждый из нас — я, Клаудиньо, Мостовой, Бакаев и другие — стараемся помогать команде, отрабатывая и в обороне, и в атаке. Мне кажется, в нынешнем сезоне это особенно видно. А в целом, это результат тренировочной работы», — приводит слова Малкома «Матч ТВ».