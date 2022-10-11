Конте: Можем прибавлять во многом. Стараюсь толкать игроков в этом направлении

Главный тренерв преддверии ответного матча срассказал о настрое и готовности лондонской команды.

В 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов команды сыграли по нулям. Теперь у обеих команд по 4 очка в группе D.

«Мы можем прибавлять во многом. Стараюсь толкать игроков в этом направлении каждый день. Я и тренерский персонал работаем над этим.

Мы знаем, что повышая уровень каждого футболиста, мы повышаем свой уровень в целом.

Важно наслаждаться футболом, играть интенсивно и иметь связь с болельщиками, если те в хорошем настроении», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.

Матч «Тоттенхэм» — «Айнтрахт» пройдет в Лондоне 12 октября. С прогнозом можно ознакомиться по ссылке.