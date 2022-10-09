Кварацхелия назвал цели «Наполи» в нынешнем сезоне

Грузинский футболист «Наполи»поделился мнением о команде и назвал цели на сезон.

«"Наполи" — это команда, полная очень сильных игроков. Если мы будем продолжать в том же духе, мы сможем достичь большего, чем все думают.

Цели на сезон? Победа в чемпионате Италии — это, конечно, мечта. Плей-офф Лиги чемпионов на данный момент тоже цель. Чемпионство или победа в ЛЧ? Я выбираю оба титула», — приводит слова Кварацхелии Calciomercato.

В нынешнем сезоне в активе грузинского футболиста 11 матчей во всех турнирах, шесть забитых голов и четыре результативные передачи.