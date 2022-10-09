Савичев: Я бы так сказал — перспектива у «Торпедо» есть

Главный тренероценил игру своей команды в матче 12-го тура РПЛ против(0:0).

«Первые полчаса первого тайма были плохими. Второй тайм был более качественным. Испортили картину лишь удаление и последние 15 минут матча.

По поводу Ильи Кутепова будем смотреть, массажисты разберутся. Парни молодцы.

Мы стараемся играть агрессивно. Соперник нам давал играть, оставлял много свободных зон. По поводу Нетфуллина: была борьба за мяч, Равиль проиграл позицию, наступил на ногу соперника.

Судья показал вторую желтую — очевидное нарушение. Судья, конечно, мог не давать первую желтую Равилю еще в первом тайме — вот в ней мы сомневаемся. Можно было предупредить на словах.

Я бы так сказал: перспектива у нас есть. На тренировках работаем, не можем в игре поймать кураж. Возможно, не хватает сыгранности. Мы двигаемся вперед, но, да, у нас есть проблемы с этим.

Третий матч подряд команда не проигрывает. Это зависит от уверенности. Мы говорим ребятам, что нужно выходить на матч без страха проиграть. Играть в футбол, открываться друг другу — в этом, кстати, есть сдвиг. Хотелось бы, чтобы это воплотилось в очки.

"Нижний Новгород" — организованная команда. Мы были готовы к этому. Хотели играть в быстрый футбол, эпизодами включались.

Нужно нам вылезать из подвала турнирной таблицы. Нам нужны победы», — приводит слова тренера официальный сайт клуба.