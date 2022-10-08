«Локомотив» отправил в отставку Циннбауэра и Цорна

Главный тренери спортивный директорпокидают столичный клуб.

В 12-м туре РПЛ «Локо» потерпел поражение от «Сочи» (0:4), после чего руководство «железнодорожников» объявило, что Цорн и Циннбауэр освобождены от своих обязанностей.

Сообщалось, что вместе с тренером «Локомотив» покинут его помощники. Один из них, Фадлу Давидс, вошел в тренерский штаб лишь 27 сентября.

Календарь и таблица РПЛ

«Локомотив» проиграл 5 матчей подряд в РПЛ и занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России.

Циннбауэр возглавил «Локомотив» 30 июня этого года. Цорн пришел в клуб летом 2021-го и занял должность технического директора. В ноябре того же года его назначили спортивным директором.