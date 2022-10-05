«Зальцбург» — «Динамо Загреб»: счет матча 1:0, обзор гола

Австрийскийодержал домашнюю победу над загребским(1:0) в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

На 70-й минуте иранский защитник гостей Саид Мохаррами проиграл дуэль Андреасу Ульмеру, привезя пенальти и получив жёлтую карточку.

Нигерийский хавбек «быков» Ноа Окафор с «точки» пробил в правый нижний угол, а Доминик Ливакович прыгнул в противоположный.

Уже в компенсированное время Батурина выполняет подачу с левого фланга и нашел Йосипа Дрмича, который результативно пробил под перекладину ворот «Зальцбурга», но сделал это из офсайда. Уйти от поражения гостям не удалось.

Футбол. Лига чемпионов. Группа E Зальцбург — Динамо З 1:0 Гол: 1:0 Ноа Окафор (пенальти) (71') Зальцбург: Philipp Kohn, Amar Dedic, Умар Соле, Страхиня Павлович, Андреас Ульмер (Максимилиан Вебер, 79'), Николас Зайвальд, Николас Капальдо, Maurits Kjaergaard, Лука Сучич (Люка Гурна-Дуат, 90'), Беньямин Шешко, Ноа Окафор (Chukwubuike Adamu, 79') Динамо З: Мислав Оршич (Дарио Шпикич, 80'), Бруно Петкович, Ариян Адеми, Йосип Мишич, Лука Иванушец (Мартин Батурина, 87'), Роберт Любичич, Дино Перич, Йосип Шутало, Кевин Теофиль-Катерин (Ральф Ферман, 76'), Садех Мохаррами (Петар Бочкай, 80'), Доминик Ливакович Предупреждения: Бруно Петкович (27'), Садех Мохаррами (68'), Ариян Адеми (90 + 5')

В группе Е Лиги чемпионов «Зальцбург» занимает 3-е место в таблице с 3 очками. «Динамо» — 2-е место и 4 очка.