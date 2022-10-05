Аршавин: Думаю, в «Наполи» очень довольны, что приобрели Кварацхелию

Бывший капитан сборной Россиипрокомментировал очередной успешный матч вингера «Наполи»

Грузинский футболист стал автором гола и результативной передачи в игре Лиги чемпионов против «Аякса» (6:1). В 11-ти матчах за «Наполи» Хвича забил шесть мячей и четыре раза ассистировал партнерам.

«Он точно один из лучших игроков этой команды, а в прошлом месяце был признан и вовсе лучшим.

Он разукрашивает игру неаполитанцев, Хвича пришелся ко двору. Игрок находится в тонусе, видно, что он не просто забивает, чисто статистику зарабатывает, а получает удовольствие — идет в обыгрыш, где-то стенка… Неаполитанцы, думаю, очень довольны, что приобрели такого футболиста», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».