Тренер «Виктории» Пльзень верит в благоприятный исход в матче с «Баварией»

Главный тренер «Виктории» Пльзеньподелился ожиданиями от матча группового этапа Лиги чемпионов с «Баварией».

«Нам предстоит матч с очень сложным соперником. Это главный фаворит Лиги чемпионов. С такой командой трудно играть. Но мы ничего не будем менять, сохраним компактную защиту и быструю контратаку.

"Бавария" действительно несколько раз проиграла в Бундеслиге, но все матчи были похожи. Их соперники отлично работали в защите, вратари спасали, "Баварии" не везло. Мы должны перенять этот опыт.

У Мюллера и Киммиха коронавирус, но это не такая уж большая потеря для "Баварии". У них есть эквивалентные замены, и мы не рассчитываем, что они будут значительно слабее. Это будет чрезвычайно трудная игра, но "Бавария" несколько раз спотыкалась в этом сезоне», — цитирует Билека Bayern & Germany.

После 2-х туров у «Баварии» 6 очков, у «Виктории» — 0. Команды сыграют 4 октября в Мюнхене, начало матча в 19:45 мск. С прогнозом на матч можно ознакомиться по ссылке.