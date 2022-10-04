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    Мюнхенцы с голом тянуть не будут

    «Бавария» — «Виктория» Пльзень. Ставка (к. 1.98) и прогноз на футбол, Лиги чемпионов, 4 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Бавария» — «Виктория» Пльзень
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    «Бавария»
    В третьем туре группового этапа Лиги чемпионов квартета С мюнхенская «Бавария» на своем поле примет чешский клуб «Виктория» из Плзени. Поединок состоится 4 октября на «Альянц Арене» и начнется в 19:45 по мск. «Бавария» — «Виктория» Пльзень: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа C 04 Октября 2022 года

    «Бавария»

    «Бавария» в прошлом сезоне выиграла подряд десятые золотые награды Бундеслиги. И этот начала с убедительной виктории в матче за Суперкубок Германии над «Лейпцигом» 5:3.

    В свою очередь в чемпионате мюнхенская команда пока что разместилась на третьей позиции, имея 15 очков в копилке, но от лидера первенства отстает всего на два очка.

    Коэффициенты матча Бавария — Виктория Пльзень

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    В преддверии данного поединка «красные» в рамках Бундеслиги разгромили на своем поле леверкузенский «Байер» со счетом 4:0, забив уже в первом тайме три мяча.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Что касаемо данного розыгрыша Лиги чемпионов, то там «Бавария» идет во главе своего квартета, поочередно обыграв с одинаковым счетом по 2:0 в гостях миланский «Интер» и дома «Барселону».

    «Виктория» Пльзень

    «Виктория» стартовала в Лиге чемпионов с квалификации, пройдя успешно три стадии. На первых двух этапах она не испытала проблем, по два раза одолев своих соперников.

    На последнем раунде клуб из Пльзени имел определенные трудности и по сумме двух матчей оказался сильней азербайджанского «Карабаха», сыграв 0:0 на выезде и победив дома 2:1.

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    • В первом же туре групповой стадии чешский коллектив по всем статьям проиграл на выезде «Барселоне» со счетом 1:5, а затем он на своем поле был бит и миланским «Интером», уступив с результатом 0:2.

    В 2013 году эти клубы играли между собой в рамках группового раунда Лиги чемпионов. Тогда «Бавария» дважды одолела «Викторию» — 5:0 дома и 1:0 на выезде.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Баварии» предлагают — 1.06.

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    На викторию «Виктории» дают — 50.00, ничья оценена — в 20.00.

    У гостей нет ни единого шанса на благоприятный исход в данном поединке. Скорее всего, «Бавария» выиграет уверенно и начнет забивать еще в самом начале поединка. В общем, ставим здесь на гол до 15-й минуты матча.

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    «Бавария» — «Виктория» Пльзень: прогноз, ставка (1.98), статистика, коэффициенты матча 04.10.2022. Прогнозы на футбол. Мюнхенцы с голом тянуть не будут
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